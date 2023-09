Dragon's Dogma 2 : près de 9 minutes de gameplay commenté pleines de belles promesses

C'est ce jeudi que Capcom diffusait un programme spécial en ligne à l'occasion du Tokyo Game Show 2023 afin de présenter ses différents jeux. Pour commencer, l'éditeur a directement sorti l'un de ses projets les plus attendus, l'Action-RPG Dragon's Dogma 2, avec un aperçu de son monde et des possibilités de gameplay que nous pourrons expérimenter, le tout par l'intermédiaire d'Hideaki Itsuno.

Il a d'abord rappelé que Dragon's Dogma 2 est un jeu solo où nous pouvons être accompagné par jusqu'à trois personnages commandés par l'IA, les Pions, avec un principal et deux autres à recruter sur la Toile. Notre avatar, l'Insurgé, pourra choisir entre quatre classes au début de l'aventure, pouvant être modifiées à la guilde : le Guerrier sera évidemment porté sur les affrontements au corps à corps ; l'Archer pourra venir plus aisément des ennemis aériens comme les harpies et utiliser divers types de flèches, dont des explosives ; le Mage sera capable de lancer des sorts à longue distance et d'agir comme support en soignant ses alliés et le Voleur sera porté sur l'agilité et les attaques rapides avec ses dagues, pouvant monter sur les monstres géants comme les trolls. Elles seront également utilisables par les Pions.

Guerriers : ils manient l'épée et le bouclier pour trancher les rangs ennemis et porter des coups puissants, tout en utilisant des boucliers pour se protéger et protéger leurs alliés.

: ils manient l'épée et le bouclier pour trancher les rangs ennemis et porter des coups puissants, tout en utilisant des boucliers pour se protéger et protéger leurs alliés. Archers : ils utilisent l'arc et les flèches pour frapper les ennemis à distance. Ils excellent dans l'art de cibler les ennemis aériens ou de créer des opportunités d'attaques enchainées après avoir touché les points faibles de l'ennemi.

: ils utilisent l'arc et les flèches pour frapper les ennemis à distance. Ils excellent dans l'art de cibler les ennemis aériens ou de créer des opportunités d'attaques enchainées après avoir touché les points faibles de l'ennemi. Voleurs : ils attaquent avec une rapidité fulgurante, assénant des coups rapides et consécutifs avec des dagues dans les deux mains tout en faisant preuve d'une mobilité exceptionnelle. Ils s'éloignent rapidement après avoir frappé, exploitent les ouvertures pour s'accrocher aux ennemis et infligent de lourds dégâts. Ils peuvent aussi voler les ennemis et les PNJ.

: ils attaquent avec une rapidité fulgurante, assénant des coups rapides et consécutifs avec des dagues dans les deux mains tout en faisant preuve d'une mobilité exceptionnelle. Ils s'éloignent rapidement après avoir frappé, exploitent les ouvertures pour s'accrocher aux ennemis et infligent de lourds dégâts. Ils peuvent aussi voler les ennemis et les PNJ. Mage : adeptes du bâton, les mages apportent leur soutien au groupe de diverses manières : en lançant des attaques magiques, en offrant des enchantements qui renforcent les armes du groupe ou en lançant des sorts de soin.

Les monstres se comporteront d'ailleurs de manière organique à travers l'environnement et nous pourrons utiliser les décors pour nous en débarrasser, par exemple en faisant exploser une retenue d'eau pour les noyer, ou carrément nous servir de leur corps pour traverser un ravin. Le monde du jeu sera scindé en deux royaumes, avec Vermund et sa nature luxuriante d'un côté et Battahl bâti sur des ruines et assez rocailleux de l'autre. Les PNJ pourront nous interpeller pour des quêtes annexes, tandis que les Pions feront office de guide si nous le désirons.

L'histoire de Dragon's Dogma 2 se déroule dans deux nations : Vermund, celle de l'humanité, et la nation des Léonins de Battahl. Vermund est une terre de collines verdoyantes, avec une capitale fortifiée peuplée de nobles, et de vastes colonies de citoyens entourant le château. Quant aux canyons escarpés de Battahl, ils sont jonchés d'anciennes ruines qui ont servi de base aux villes actuelles. Lorsqu'ils s'aventureront en dehors de la sécurité des villes de chaque nation, les joueurs rencontreront des voyageurs, des marchands, des soldats et d'autres personnes affairées à leur vie quotidienne.

Pour voyager, il sera possible d'utiliser un char à bœufs, mais cela ne garantira pas d'être à l'abri des attaques de monstres sur la route. En fermant les yeux, nous arriverons directement à destination, mais du temps aura dans tous les cas passé. Il faudra de plus nous méfier de la nuit, car l'obscurité sera particulièrement dangereuse surtout si nous n'avons rien pour nous éclairer. Et pour passer la nuit dehors, rien ne vaudra un bon kit de camping.

Chaque personnage possède ses propres motivations et objectifs, et peut même approcher l'Insurgé pour évoquer une potentielle quête. Si un Pion du groupe possède des informations sur celle-ci, il proposera de guider l'Insurgé jusqu'à sa destination. Si le ciel commence à s'assombrir en cours de route, l'Insurgé devra chercher un campement pour dormir plutôt que de braver l'obscurité étouffante et les dangers accrus de la nuit. Les chars à bœufs offrent un passage rapide entre chaque ville importante, mais attention : ces transports peuvent être attaqués avant leur arrivée.

Enfin, des vocations avancées seront à débloquer et utilisables uniquement par l'Insurgé. Seuls le Chevalier-mage et l'Archer-mage ont été introduits pour le moment, mais il y en aura d'autres.

Archer-mage : utilisant des flèches magiques, il dispose d'un ensemble de mouvements polyvalents lui permettant d'attaquer, de soigner ses alliés ou même d'apprendre une compétence personnalisée qui déclenche une attaque dévastatrice sur une large zone, en échange d'une réduction de ses propres Points de vie maximum.

: utilisant des flèches magiques, il dispose d'un ensemble de mouvements polyvalents lui permettant d'attaquer, de soigner ses alliés ou même d'apprendre une compétence personnalisée qui déclenche une attaque dévastatrice sur une large zone, en échange d'une réduction de ses propres Points de vie maximum. Chevalier-mage : il utilise sa lance double et sa magie pour attaquer les ennemis de près ou de loin avec des frappes punitives ou de la magie qui peut paralyser les ennemis ou projeter plusieurs objets sur eux.

Dragon's Dogma 2 ne dispose toujours pas de date de sortie et est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le premier jeu, Dragon's Dogma: Dark Arisen est vendu à partir de 17,21 € sur Amazon. De nombreux visuels inédits sont à retrouver en page suivante.

Lire aussi : Dragon's Dogma 2 : de nouveaux visuels et quelques détails partagés par Hideaki Itsuno, dont la taille de la map