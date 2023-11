Jujutsu Kaisen Cursed Clash : du gameplay avec des Fléaux et une brute épaisse qui régale

Le mois dernier, Bandai Namco a dévoilé la date de sortie du jeu Jujutsu Kaisen Cursed Clash, un jeu de combat en arène en 2v2 qui mettra en scène les personnages de l'œuvre populaire de Gege Akutami, dont la saison 2 de l'anime est en cours de diffusion. Un gros point sur son contenu et ses éditions avait alors été effectué, nous promettant notamment un mode Histoire retraçant les évènements de la saison 1 et du film Jujutsu Kaisen 0, avec les personnages qui vont avec. Deux vidéos de gameplay dédiées à Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojō, Ryōmen Sukuna, Maki Zenin, Toge Inumaki et Panda avaient d'ailleurs été mises en ligne précédemment et une troisième dans le même style est désormais disponible, introduisant comme il se doit les autres combattants déjà officialisés.

Nous retrouverons tout d'abord Aoi Todo, véritable brute à la musculature saillante qui utilisera bien son Boogie Woogie, même si nous voyons encore mal de quelle manière il fonctionnera manette en mains. En effet, rien ne dit que la séquence avec Yūji où il échange de place n'est pas simplement une cinématique. Du côté des Fléaux, c'est d'abord Hanami qui nous montre ses techniques en lien avec la nature, capable de faire émerger des racines du sol ou d'envoyer des projectiles à l'aide d'une fleur géante. Bref, il a la main verte, ce qui n'est pas le cas de son compère Jōgo, qui tel un volcan projettera sa lave en fusion sur ses adversaires, ainsi qu'une nuée d'insectes. L'affrontement face à Gojō sur la route sera ainsi bien reproduit, avec en point d'orgue la possibilité d'utiliser son Extension du territoire, le Cercueil Volcanique.

Pour le moment, cela nous fait 11 personnages jouables, mais l'éditeur en promettait au moins une quinzaine. À priori, Kento Nanami et Mahito le seront aussi, voire pourquoi pas Esō s'il ne sert pas juste de boss comme d'autres Fléaux.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash est pour rappel attendu le 2 février 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez d'ores et déjà le précommander chez Gamesplanet à partir de 50,99 €. Les différents tomes du manga sont eux disponibles au prix de 6,95€ l'unité sur Amazon ou à la Fnac.