Jujutsu Kaisen Cursed Clash : du gameplay ensorcelant avec les personnages principaux

La licence Jujutsu Kaisen a le vent en poupe depuis le début de son adaptation animée par MAPPA en 2020, qui a d'ailleurs repris cet été avec une saison 2, dont la diffusion se poursuit chaque semaine. L'œuvre de Gege Akutami a même eu droit à sa collaboration dans Fortnite, c'est dire son succès. En plus du jeu nouvellement annoncé JUMP: Assemble, les personnages appréciés des fans apparaîtront prochainement dans Jujutsu Kaisen Cursed Clash, un projet mené par Byking que nous avions découvert durant l'Anime Expo 2023. Outre quelques brèves apparitions sur les réseaux de Bandai Namco, il s'était fait plutôt discret depuis et a eu droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce, servant à introduire le gameplay d'une partie de son roster, puisqu'il s'agit pour rappel d'un jeu de combat en arène jouable en 2v2.

Nous découvrons donc en action Yūji Itadori (Technique de l'intervalle et Rayon noir), Megumi Fushiguro (Technique des Dix Ombres avec Nué et Chien de Jade : Totalité), Nobara Kugisaki (Technique Vaudou : Épingle à Cheveux et Résonance), le goat Satoru Gojō (Équation Imaginaire, violet) et Ryōmen Sukuna, seul antagoniste officialisé pour le moment, utilisant leurs sorts en maniant l'énergie occulte.

Maki Zen'in, Toge Inumaki et Panda (à ne pas confondre avec son homologue de Tekken 8) sont d'ores et déjà confirmés jouables et feront sans aucun doute l'objet d'une future vidéo.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash est attendu « bientôt », sans plus de précision, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez vous procurer les mangas sur Amazon ou à la Fnac au prix de 6,95 € le tome.