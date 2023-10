Jujutsu Kaisen Cursed Clash : la date de sortie dévoilée, vous allez la maudire, et un point sur les éditions

Ces dernières semaines, Bandai Namco a commencé à communiquer activement autour de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, un jeu de combat en arène en 2v2 faisant intervenir les personnages de l'œuvre de Gege Akutami, dont la popularité ne cesse de croître, notamment en raison de son adaptation en anime par MAPPA qui en est actuellement à sa saison 2. Après deux vidéos mettant en scène une partie du roster, à savoir Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojō, Ryōmen Sukuna, Maki Zenin, Toge Inumaki et Panda, l'éditeur a décidé de passer la seconde en annonçant la date de sortie du jeu au travers d'une bande-annonce nous donnant un large aperçu de son contenu.

Pour commencer, nous apprenons que de la coopération en ligne nous permettra de prendre part à des modes Rush Battle et Survival Battle, visiblement face à l'ordinateur avec plusieurs vagues de Fléaux jusqu'à un boss, avec la possibilité d'améliorer nos personnages via un système d'EXP, débloquant des attaques plus puissantes et d'autres bonus. De la compétition sera aussi présente avec des matchs classés ou amicaux, toujours à deux. Espérons qu'il soit tout de même possible de s'amuser seul dans ces modes... De la personnalisation sera proposée avec des titres, surnoms, emblèmes et visuels tirés de l'anime pour notre profil, ainsi que des costumes pour les personnages qui seront à débloquer en jouant ou à obtenir via des DLC.

Côté mode Histoire, ce sont les évènements de la saison 1 (« Le fœtus maudit noir doit mourir », « Instinct grégaire ») et du film Jujutsu Kaisen 0 qui seront repris, avec notamment les affrontements face à Esō, Hanami, Mahito, Kechizu et Jōgo. La fin de la vidéo vient elle nous hyper avec plusieurs Extensions du territoire : le Jardin des Ombres de Megumi Fushiguro, l'Autel démoniaque de Ryōmen Sukuna et la Sphère de l'Espace Infini de Satoru Gojō.

Enfin, nous découvrons donc la date de sortie de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, fixée au 2 février 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Oui, comme dit dans le titre, vous allez sans doute la maudire, car c'est la même que Persona 3 Reload et Suicide Squad: Kill the Justice League (s'il n'est pas reporté à nouveau), et qu'elle tombe durant une période ultra chargée, Tekken 8 et Like a Dragon: Infinite Wealth sortant une semaine auparavant, et Granblue Fantasy: Relink la veille... Autant dire qu'il faudra faire des choix et que les Exorcistes ne figureront pas forcément en tête des priorités, aussi sympathique le jeu soit-il.

Un point sur les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer a également été fait, dévoilant qu'une extension poursuivra l'histoire avec le début de la saison 2 de l'anime sur la jeunesse de Satoru. Des visuels sont également disponibles en page suivante.

Bonus de précommande Tenues de 2de de l'école d'exorcisme Édition Standard - 59,99 € Jeu de base. Édition Deluxe numérique - 79,99 € Jeu de base.

Le DLC : Inventaire caché / Mort prématurée.

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball. Édition Ultimate numérique - 99,99 € Jeu de base.

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball.

Un artbook numérique et la bande originale.

Le DLC : Tenues de Fin d'Anime thème 1. Édition Collector physique - 79,99 $ (uniquement sur la boutique de Bandai Namco en Amérique du Nord) Jeu de base.

Impression sur toile exclusive avec une illustration de Gege Akutami.

Si vous souhaitez découvrir le manga, les tomes sont en vente sur Amazon et à la Fnac au prix de 6,95 € l'unité.