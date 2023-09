Like a Dragon: Infinite Wealth, date de sortie, annonce choquante et le plein de nouveautés en vidéos

C'est ce mercredi que SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio organisaient le RGG Summit Fall 2023 et sa déclinaison occidentale RGG Like a Dragon Direct, dédiés aux deux prochains jeux de la licence dont la promotion s'effectue en parallèle depuis un moment. Pour le coup, c'est surtout Like a Dragon: Infinite Wealth qui a été sous le feu des projecteurs, lui qui se fait appeler Ryu Ga Gotoku 8 dans l'Archipel. Pour commencer, voici une nouvelle bande-annonce dédiée au scénario... longue de près de 10 minutes ! Si vous ne souhaitez rien savoir à ce sujet, descendez en bas de l'article.

Nous retrouvons donc Ichiban Kasuga racontant sa vie devant la caméra et déclarant qu'il cherche sa mère à Honolulu, puisqu'une partie de l'histoire prendra place à Hawaï, pour un dépaysement évident. Comment s'est-il retrouvé là ? Eh bien, sa vie de salaryman bien rangé à Yokohama où il a demandé Saeko Mukōda en mariage semble avoir vite tourné court et il va retrouver une vieille connaissance auprès du clan Seiryū, Jō Sawashiro, qui va lui demander de se rendre à Hawaï pour retrouver Akane. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et c'est ainsi qu'il va se retrouver nu sur une plage et finir au poste de police... avant de s'enfuir et se faire rattraper par ce bon vieux Kazuma Kiryū.

Ce dernier est apparemment là pour le compte des Daidoji, qui l'ont hébergé après qu'il ait fait croire à sa mort. L'aventure sur ces nouvelles terres promet d'être riche en rebondissements avec de nombreux personnages inédits, la mafia locale appelée Barracudas et dirigée par un certain Dwight incarné par Danny Trejo, qui se bat évidemment à l'aide de machettes, une mafia chinoise cherchant également Akane et bien plus. RGGS semble en avoir suffisamment sous le coude puisqu'il n'hésite pas à dévoiler un détail choquant : Kazuma Kiryū est atteint d'un cancer. Et comme si ça ne suffisait pas, la mystérieuse v-tubeuse Tatara Hisoka va révéler qu'il est en vie au monde entier, visiblement dans le but de le faire venir auprès du clan Seiryū comme nous le voyons ensuite. Masataka Ebina vise apparemment une Seconde Grande Dissolution des yakuzas. Vous l'aurez compris, le contenu narratif promet d'être dense.

Une partie du casting a au passage été dévoilé, qui sera évidemment bien plus vaste avec par exemple Gorō Majima une fois de plus présent.

Ichiban Kasuga (Kazuhiro Nakaya)

Kazuma Kiryū (Takaya Kuroda)

Jō Sawashiro (Shinichi Tsutsumi)

Yū Nanba (Ken Yasuda)

Eiji Mitamura (Ryō Narita)

Eric Tomizawa (Satoru Iguchi)

Kōichi Adachi (Akio Ōtsuka)

Saeko Mukōda (Sumire Uesaka)

Joon-gi Han (Yūichi Nakamura)

Tiānyòu Zhào (Nobuhiko Okamoto)

Chitose Fujinomiya (Anju Inami)

Seonhee (Hana Takeda)

Masumi Arakawa (Kiichi Nakai)

Masataka Ebina (Hiroki Hasegawa)

Dwight (Danny Trejo)

Masataka Ebina (Daniel Dae Kim)

Vous en voulez encore ? Un trailer de gameplay de 5 minutes nous montre tout le potentiel de ce nouvel épisode. Comme Cloud, il pourra se déplacer en gyropode à Hawaï, où la météo sera dynamique. Les combats façon RPG au tour par tour seront encore plus dynamiques avec la possibilité de nous déplacer dans un périmètre donné pour prendre l'avantage, avec la présence de Kazuma Kiryū dans l'équipe qui sera capable de combattre en temps réel une fois sa combativité activée. De nombreux jobs délirants seront disponibles lors de ces affrontements : Samurai, Desperado, Geodancer, Pyrodancer, Housekeeper (qui se croit pour PowerWash Simulator), Action Star (avec une tenue jaune rappelant Bruce Lee), Sujimancer et Poundmates (qui invoque des visages connus de la licence). Nous pourrons également améliorer notre amitié auprès de 200 personnages via l'Aloha Links. Une tonne de mini-jeux sera aussi incluse, dont Take Crazy Delivery (entre livraisons et freestyle en vélo), Sujimon battles (faire combattre des personnages à la manière d'un Pokémon), Miss Match (une app de rencontres pour obtenir des dates), le karaoké et même d'anciens jeux de l'éditeur comme SEGA Bass Fishing et SpikeOut. La vidéo nous montre même la présence de Mukku et Gachapin, bien connus dans l'Archipel.



Rediffusion du RGG Like a Dragon Direct

Enfin, comme vous avez pu le voir en fin de vidéos, Like a Dragon: Infinite Wealth sortira le 26 janvier 2024 à travers le monde sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows).

Il sera disponible en trois éditions, une standard à 69,99 € que nous pourrons obtenir en boîte, une Deluxe numérique à 84,99 € contenant le Lot de vacances de maître et une Ultime, là encore au format numérique, coûtant 109,99 € et ajoutant en plus un Lot de tenues diverses, un Lot de Sujimon & complexe et l'Ensemble de collection de CD Yakuza. Si vous précommandez, vous aurez droit à quelques ajouts sympathiques :

Bonus de précommande Pack de boosters de héros Ce pack vous permet d'augmenter de 1 le rang de job et le niveau des membres de votre groupe. Inclut : Ensemble de gain de niveaux (petit) ;

Ensemble de fabrication d'atelier (petit) ;

Ensemble de gain de niveaux de job (petit). Ces objets consommables octroient suffisamment d'XP pour augmenter de 1 le niveau d'un personnage et suffisamment d'XP de job pour augmenter de 1 le rang du job correspondant. Notez que ces objets n'octroieront que la quantité d'XP nécessaire et sont par conséquent particulièrement utiles quand les personnages sont les plus éloignés d'un gain de niveau ou de rang. Ces objets ne peuvent pas être utilisés par des personnages qui ont atteint leur niveau ou rang de job maximum. Ensemble de jobs spéciaux Cet ensemble contient les jobs spéciaux Défenseur et As du tennis. Job masculin : Défenseur sera disponible pour tous les membres masculins du groupe.

Job féminin : As du tennis sera disponible pour tous les membres féminins du groupe. Pour débloquer le job Défenseur, le niveau de Confiance en soi de Kasuga doit être supérieur ou égal à 6. Pour débloquer le job As du tennis, le niveau de Charisme de Kasuga doit être supérieur ou égal à 6.

Si vous n'avez pas encore découvert la précédente aventure d'Ichiban Kasuga, Yakuza: Like a Dragon est vendu à partir de 16,75 € sur Amazon. Quelques visuels supplémentaires sont à retrouver en page suivante.