Like a Dragon: Infinite Wealth, un record déjà battu pour le jeu Yakuza

Alors que tous les yeux étaient rivés sur Palworld et son succès inattendu, SEGA et RGG Studio ont lancé la semaine dernière Like a Dragon: Infinite Wealth, la suite de Yakuza: Like a Dragon avec Ichiban Kasuga, qui remplace Kazuma Kiryu des Yakuza. Si Palworld a affolé les compteurs sur Steam, le titre japonais a lui aussi battu un record.

Certes, ce n'est pas l'un des jeux les plus joués de tous les temps sur PC, mais Like a Dragon: Infinite Wealth est quand même l'opus le plus populaire la franchise sur Steam, avec 46 161 joueurs connectés en simultané ce dimanche. La franchise a tardé à arriver sur ordinateurs, mais les jeux sont appréciés, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name avait attiré 13 737 joueurs en simultané sur Steam, tandis que la précédente aventure d'Ichiban Kasuga comptait au mieux 9 535 joueurs en même temps.

Like a Dragon: Infinite Wealth a pour rappel reçu d'excellentes critiques de la presse spécialisée, vous pouvez retrouver le jeu à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.