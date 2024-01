Like a Dragon: Infinite Wealth, les tests sont là, une suite qui fait tout en mieux ?

L'année 2024 commence enfin avec la sortie de plusieurs gros jeux dans les prochains jours. En plus de Tekken 8, les joueurs vont pouvoir découvrir en fin de semaine Like a Dragon: Infinite Wealth, la suite de Yakuza: Like a Dragon à destination des ordinateurs et consoles de salon.

En attendant la sortie officielle, la presse anglophone livre son verdict dès aujourd'hui, les notes sont excellentes. L'histoire de Kasuga Ichiban est toujours aussi passionnantes, il est entouré de personnages intéressants, les mécaniques de gameplay RPG ont été améliorées par rapport au précédent volet, l'ambiance de Hawaï est dépaysante et les mini-jeux sont variés. Cependant, les missions principales ne sont pas toujours simples à suivre.

La date de sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth est fixée au 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 52,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.