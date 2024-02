Like a Dragon: Infinite Wealth, le succès se confirme avec un premier chiffre de ventes et un record pour la franchise

SEGA et RGG Studio ont lancé il y a quelques jours Like a Dragon: Infinite Wealth, la suite de Yakuza: Like a Dragon avec Ichiban Kasuga à Hawaï. Un titre qui a rapidement rencontré un franc succès sur Steam avec plus de 46 000 joueurs en simultané, un record pour la franchise sur PC.

Aujourd'hui, SEGA prend officiellement la parole pour annoncer que Like a Dragon: Infinite Wealth s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en une semaine. Cela prend en compte les copies expédiées aux revendeurs et les jeux vendus sur les boutiques numériques comme Steam, le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Le titre devient ainsi le jeu qui s'est le plus rapidement vendu pour la franchise Yakuza/Like a Dragon.

Like a Dragon: Infinite Wealth est pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez le retrouver à partir de 55,98 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

