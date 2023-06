Like a Dragon: Infinite Wealth, le huitième épisode numéroté se remontre avec Ichiban Kasuga à poil sur une plage !

Alors que le Summer Game Fest Live nous a donné des nouvelles de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, le Xbox Games Showcase a remis en lumière l'autre jeu déjà annoncé prenant place dans l'univers de la licence, Like a Dragon 8. Sauf qu'il ne se nommera pas comme ça en Occident, de quoi semer la confusion... Kazuma Kiryu va donc collaborer avec Ichiban Kazuga dans Like a Dragon: Infinite Wealth et ce dernier est d'ailleurs à l'honneur de cette nouvelle bande-annonce.



Bon, pour le moment, les détails inédits sont bien maigres, puisque la bande-annonce cinématique ne nous montre pas grand-chose, tout comme son protagoniste. Ichiban se réveille en effet sur une plage, entièrement nue, ce qu'il ne réalise évidemment pas de suite, donnant lieu à une séquence forcément cocasse.

Like a Dragon: Infinite Wealth sortira au début de l'année 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One ainsi que sur Windows PC, mais également sur PS5 et PS4. Le RGG Summit Summer 2023 du 16 juin devrait nous en apprendre bien plus, donc wait & see.

Like a Dragon: Infinite Wealth est une suite directe de Yakuza: Like a Dragon où une série d'évènements inattendue place deux ex-yakuza légendaires, Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu, dans une aventure plus grande que nature en tant que protagonistes jouables. Découvrez dans quelles manigances Ichiban s'est embarqué cette fois-ci dans cette jolie bande-annonce de révélation de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Mise à jour : l'article a été modifié suite à sa publication, puisqu'il ne s'agira finalement pas d'un troisième jeu inédit, mais bien de Like a Dragon 8, ce qui n'était absolument pas clair durant la conférence...