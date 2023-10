Like a Dragon: Infinite Wealth se prend pour Animal Crossing avec son île paradisiaque Dondoko Island

Si Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name va venir occuper les joueurs très prochainement, c'est le prochain épisode numéroté (du moins au Japon) qui vient tout juste de se montrer à nouveau lors du Xbox Partner Preview, comme prévu. Like a Dragon: Infinite Wealth devait en effet nous y montrer ses activités, lui qui s'était déjà pleinement montré le mois dernier. Alors, quoi de neuf pour cette nouvelle aventure d'Ichiban Kasuga dans laquelle s'invitera Kazuma Kiryū ?

Eh bien, faites place à Happy Resort Dondoko Island, une île paradisiaque qui plaira forcément aux fans d'Animal Crossing, car son contenu flirtera avec de la simulation de vie. Nous pourrons, par l'intermédiaire d'Ichiban, créer notre propre demeure à décorer entièrement selon nos goûts, mais aussi toute l'île en construisant divers bâtiments et en personnalisant les lieux, par exemple en y érigeant une statue géante. Des touristes pourront ensuite y venir, mais pas que, puisque des malotrus viendront troubler la paix de ce paradis, ainsi que des animaux sauvages, qu'il faudra remettre à leur place ! De l'exploration, de la collecte d'insectes et bien plus sont à prévoir. C'est d'ailleurs là que Mukku et Gachapin apparaîtront.

Sur Xbox Wire, Hiroyuki Sakamoto de RGG Studio a répondu à quelques questions et précise que pour débloquer Dondoko Island, il faudra passer pas une histoire secondaire disponible au début du Chapitre 6. Tout ce qui s'y passera ensuite sera entièrement indépendant de l'intrigue.

Like a Dragon: Infinite Wealth est pour rappel attendu le 26 janvier 2024 à travers le monde sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Windows). Vous pouvez le précommander sur Amazon ou chez Micromania au prix de 69,99 €.

