Jujutsu Kaisen Cursed Clash : un personnage sanglant ajouté avec la 2e mise à jour gratuite

Malgré une réception critique au ras des pâquerettes, Jujutsu Kaisen Cursed Clash n'a pas été abandonné par Bandai Namco, bien au contraire. En mai dernier, nous apprenions qu'en plus de la sortie de son DLC payant Inventaire caché / Mort prématurée, qui avait d'ores et déjà été promis, un deuxième sur le Le Drame de Shibuya est en développement. De plus, une mise à jour gratuite avait alors été diffusée, ajoutant notamment Mai Zen'in et Momo Nishimiya, avec la promesse qu'il y en aurait d'autres à l'avenir. Eh bien, la deuxième est désormais disponible et a eu droit à sa bande-annonce.

Le principal ajout de cette mise à jour gratuit #2 est un autre personnage tout droit venu de l'école de Kyōto, Noritoshi Kamo. La vidéo met évidemment en scène son affrontement face à Megumi Fushiguro et son utilisation de la Manipulation des Hématies, pouvoir héréditaire qui lui permet de contrôler son sang, ici avec Fauchage et Contraction : Sang Perforant, sans parler de l'utilisation de son arc. Bref, les fans apprécieront. Il est par ailleurs ajouté en coop en ligne et divers éléments de personnalisation inédits sont à débloquer. Deux autres personnages jouables gratuits sont encore prévus pour les prochains mois.

Si vous souhaitez vous procurer Jujutsu Kaisen Cursed Clash, il est vendu dès 59,99 € à la Fnac et à partir de 50,99 € chez Gamesplanet.