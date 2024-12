Lost Soul Aside : du gameplay glacial et une nouvelle qui réchauffe le cœur dans une nouvelle vidéo

Ce mercredi, Sony Interactive Entertainment organisait la PlayStation China 10th Anniversary Party: Play All Night, un live diffusé sur Weibo. C'est à cette occasion que Lost Soul Aside a refait parler de lui. L'Action-RPG qui s'inspirait au départ Final Fantasy XV lors de sa révélation en 2016 et n'était alors développé que par son créateur Bing Yang a pris de l'ampleur au fil des années, avec la création du studio UltiZero Games pour lui permettre de voir le jour. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de voir ce qu'il proposerait en vidéo et avions appris en novembre 2022 que SIE s'assurerait de son édition dans le cadre du China Hero Project. Plus de huit ans après sa révélation, le bout du tunnel semble enfin visible puisqu'une période de sortie vient d'être dévoilée, en plus d'un nouvel aperçu parfaitement de saison.

Lost Soul Aside est donc désormais attendu en 2025 sur PS5 et PC dans le monde entier. Vous l'aurez compris, la version PS4 n'est plus à l'ordre du jour. Il est par ailleurs possible de l'ajouter à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store ou Steam. La vidéo prend place dans des environnements enneigés et, outre le protagoniste Kazer affrontant une créature faite de glace et un loup géant, nous le voyons aux côtés d'une ravissante jeune femme, qui l'aidera d'ailleurs en combat et semble bien proche de lui à en croire la scène au coin du feu.

Embarquez pour une odyssée épique afin de sauver votre sœur et toute l'humanité d'envahisseurs dimensionnels dans Lost Soul Aside, un superbe RPG d'action et d'aventure en solo. Enchaînez les combos à la vitesse de l'éclair et améliorez vos armes en éliminant des ennemis redoutables et des boss colossaux dans des combats dynamiques.

Vous trouverez ci-dessous un précédent aperçu du jeu.

