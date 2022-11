Lost Soul Aside et Convallaria : l'Action-RPG et le TPS multijoueur développés en Chine seront édités par Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment soutient la production de jeux vidéo chinois grâce au programme China Hero Project. Il vient d'ailleurs de s'engager encore plus sur 2 titres cette semaine à l'occasion d'une conférence dédiée à l'initiative.

Vous vous souvenez de Lost Soul Aside, l'Action-RPG sous Unreal Engine créé en solitaire par Bing Yang ? Il a bien évolué depuis ses premiers trailers, lui qui est maintenant développé par tout un petit studio, Ultizero Games, et est soutenu financièrement par Sony. Il sera finalement aussi édité par SIE, qui le sortira donc en exclusivité sur PS4 et PS5. Une bande-annonce inédite (capturée sur PC, laissant la porte ouverte à une sortie sur ordinateur personnel) nous remet dans l'ambiance de ce titre ultra-dynamique aux graphismes léchés.

Un autre titre va avoir droit au même sort. Convallaria, aussi soutenu dans le cadre du China Hero Project, va également être édité par Sony Interactive Entertainment. Cela devrait permettre à encore plus de gens d'entendre parler de ce TPS multijoueur conçu par Loong Force, qui proposera des parties PvE impliquant jusqu'à 100 joueurs face à d'immenses boss, dans un monde ouvert fantastique rempli de loot et de possibilités. Du gameplay inédit permet de découvrir l'univers, si vous n'aviez encore jamais entendu parler du projet. Il devrait aussi sortir sur PS4 et PS5, et certainement aussi sur PC.

Voilà qui devrait encore apporter plus de diversité au catalogue PlayStation, en espérant que la qualité soit au rendez-vous.