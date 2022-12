Armored Core VI: Fires of Rubicon, non, ce ne sera pas un Souls-like

Lors des Game Awards 2022, FromSoftware a officialisé Armored Core VI: Fires of Rubicon, nouvel opus de sa série de jeux d'action avec d'énormes robots. Un titre déjà aperçu en début d'année au travers d'un leak, et l'internaute partageant cela évoquait des vidéos de gameplay avec des combats aussi titanesques que ceux des Dark Souls.

Il faut dire que le cinquième opus majeur de la franchise Armored Core est sorti en 2012, un an après un certain Dark Souls, et depuis, FromSoftware s'est concentré sur le genre des Souls-like, avec deux suites à son jeu de rôle, ainsi que Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice et plus récemment Elden Ring. Alors, Armored Core VI: Fires of Rubicon reprendra-t-il ces mécaniques de gameplay exigeantes ? Eh bien, pas vraiment, les fans vont pouvoir se rassurer, le titre sera surtout centré sur « l'assemblage et la personnalisation de son propre mecha ». C'est ce qu'a déclaré Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, dans un long entretien accordé à IGN. Un titre qui devrait ravir les joueurs aimant aussi monter des figurines Gundam, car l'assemblage est au cœur du discours de Miyazaki :

Je pense que la véritable impulsion pour ce projet, ou du moins l'un des véritables attraits pour moi, vient de cet aspect de l'assemblage. Pouvoir assembler et personnaliser vraiment librement le robot, je pense que c'est ce sur quoi nous nous concentrons vraiment dans Armored Core. Et avoir des robots ou des mechas comme thème, c'est vraiment ce haut niveau de liberté que donne l'ajustement de chaque pièce individuelle, et comment cela affecte le gameplay et les propriétés de votre robot en combat.

Au lieu de comparer le gameplay de Armored Core VI: Fires of Rubicon aux Dark Souls, le lead designer Masaru Yamamura évoque quant à lui plutôt Sekiro: Shadows Die Twice, avec des combats agressifs très axés sur l'action et les mouvements offensifs. Ainsi, en attaquant continuellement l'ennemi, il sera possible de briser sa posture de garde et lui infliger de lourds dégâts. Les affrontements promettent d'ailleurs d'être dynamiques, avec des attaques au corps-à-corps, mais aussi à distance. La difficulté sera aussi au rendez-vous, mais elle sera plus malléable, notamment en personnalisant correctement son mecha en fonction des ennemis combattus.

Armored Core VI: Fires of Rubicon attise déjà la curiosité des fans, mais il faudra être patient, le jeu est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à une date encore inconnue. D'ici là, vous pouvez retrouver Sekiro: Shadows Die Twice à 44,99 € sur Amazon.