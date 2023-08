Armored Core VI: Fires of Rubicon, du live action avec un acteur de The Boys et un gros récapitulatif en vidéos

C'est aujourd'hui que sort Armored Core VI: Fires of Rubicon, nouvel opus de la franchise de FromSoftware qui aura fait les beaux jours du studio japonais avant les Souls. Les gros robots sont de sortie, l'éditeur Bandai Namco partage deux vidéos pour l'occasion, à commencer par un gros récapitulatif du jeu :

Si jamais vous ne savez pas du tout de quoi parle Armored Core VI: Fires of Rubicon, pas de panique, la vidéo ci-dessus nous résume tout ce qu'il faut savoir avant d'embarquer dans cette aventure explosive. Les développeurs font également le point juste ici :

Une étrange substance a été découverte sur la planète reculée Rubicon 3. En tant que source d'énergie, elle aurait pu permettre d'incroyables avancées en matière de technologie et de communication, mais elle a provoqué une immense tempête de feu qui a ravagé la planète et les étoiles environnantes, laissant dans son sillage un système solaire dévoré par les flammes. Près d'un demi-siècle plus tard, cette substance a refait surface sur Rubicon 3. La planète, désormais contaminée, a été interdite d'accès depuis le désastre mais des compagnies d'autres planètes et des groupes de résistants s'affrontent pour son contrôle. Armored Core VI: Fires of Rubicon fait plonger les joueurs dans un monde dévasté qu’ils infiltreront en tant que mercenaire indépendant. Ils entreront dans une lutte pour la substance mystérieuse contre les corporations et les autres factions indépendantes.