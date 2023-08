Armored Core VI: Fires of Rubicon, 621 part à la conquête du monde dans l'époustouflant trailer de lancement du jeu de FromSoftware

C'est fébrile que les fans de la licence Armored Core comptent désormais les jours qui les séparent de la sortie d'Armored Core VI: Fires of Rubicon, une décennie après celle de Verdict Day. FromSoftware n'a clairement plus rien à prouver, mais ce n'est pas un souls-like qu'il nous propose ici, ce qui n'est pas plus mal si jamais ce n'est pas votre tasse de thé. Son jeu d'action nous donnant les contrôles d'un mecha hautement personnalisable va donc voir le jour ce vendredi 25 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), et prend déjà son envol au travers de son trailer de lancement, qui fait encore grimper la hype d'un cran.

Bande-annonce en anglais

Si la dizaine de minutes de gameplay diffusée fin juillet ne vous avait pas encore convaincu, cet ultime aperçu pourrait bien changer la donne, mêlant action effrénée notamment face à des boss aux patterns uniques, quelques éléments narratifs et des décors futuristes époustouflants. Bref, l'aventure qui attend C4-621 semble extrêmement prometteuse.

Bande-annonce en japonais

Vous pouvez encore précommander Armored Core VI: Fires of Rubicon sur Amazon à partir de 52,99 €.

