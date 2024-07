Armored Core VI: Fires of Rubicon, de bonnes ventes pour le jeu de FromSoftware, mais il reste loin derrière Elden Ring

Il y a presque un an, FromSoftware lançait Armored Core VI: Fires of Rubicon, un jeu d'action et de combat avec des méchas. Le studio désormais dirigé par Hidetaka Miyazaki est connu pour les Souls, mais c'est bien avec Armored Core (et King's Field) qu'il a séduit les joueurs dès les années 90.

Tout récemment, le développeur FromSoftware et l'éditeur Bandai Namco ont dévoilé un gros chiffre pour leur jeu d'action. Armored Core VI: Fires of Rubicon s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires sur PC, PlayStation et Xbox. Certes, cela peut sembler faible par rapport aux 25 millions de ventes d'Elden Ring (avant même la sortie de Shadow of the Erdtree), mais comme le rappelle Forbes, la franchise Armored Core est bien plus confidentielle, les titres se vendent entre 250 et 500 000 exemplaires. Ce dernier opus a également profité d'une localisation dans différentes langues et surtout d'une belle campagne promotionnelle.

Armored Core VI: Fires of Rubicon est donc un véritable succès commercial, qui profite sans doute de la notoriété toujours grandissante de FromSoftware, même si le jeu a été réalisé par Masaru Yamamura et produit par Yasunori Ogura. Vous pouvez retrouver Armored Core VI: Fires of Rubicon à partir de 41,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

