Armored Core VI: Fires of Rubicon, les configurations requises dévoilées

Dans une dizaine de jours sortira Armored Core VI: Fires of Rubicon, le nouveau jeu de FromSoftware qui ne sera pas un Action-RPG dans un univers de dark fantasy, mais bien un jeu d'action et de tir avec d'énormes robots dans un monde futuriste. Un titre très attendu par un public bien précis.

Ce public, il est sur consoles de salon, mais également sur ordinateurs, et l'éditeur Bandai Namco vient de dévoiler les configurations requises pour faire tourner Armored Core VI: Fires of Rubicon sur PC. Un titre qui demandera un processeur relativement récent pour en profiter, mais également une carte graphique moderne pour jouir du ray-tracing. Du côté de la mémoire vive, ce sera 12 Go de RAM dans tous les cas, et 60 Go d'espace libre sur le disque dur.

La date de sortie d'Armored Core VI: Fires of Rubicon est fixée au 25 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 53,99 € sur Gamesplanet.