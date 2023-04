Armored Core IV: Fires of Rubicon, trailer de gameplay, Premium Edition à 449,99 € et date de sortie, la totale !

La rumeur avait vu juste ! Après avoir la présentation de Armored Core VI: Fires of Rubicon aux Game Awards 2022, des bruits de couloir voulaient qu'une date de sortie estivale soit prochainement confirmée pour le jeu d'action avec des mechas de Bandai Namco Games et FromSoftware.



C'est bien le cas aujourd'hui : la date de sortie de Armored Core VI: Fires of Rubicon est officiellement calée au 25 août 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes sont ouvertes, et laissent le choix entre :

Une bande-annonce faite de cinématiques et de gameplay a aussi été diffusée au passage, histoire de nous permettre d'apprécier ces batailles de robot géants nerveux. Quelques images sont aussi disponibles en page suivante. Et pour les curieux, les développeurs en ont d'ailleurs dit plus sur les mécaniques de combat sur le PlayStation Blog.

Prenez part à des combats de mechas endiablés

Les joueurs ayant découvert FromSoftware à travers des jeux comme Bloodborne ou Elden Ring seront peut-être curieux de savoir ce qu’Armored Core 6 leur réserve.

Dans ce jeu, vous incarnez un soldat humain de base qui pilote un robot géant. Le rythme et la structure d’un jeu consistant à piloter un robot géant diffèrent totalement du reste des jeux du studio. Mais que les joueurs se rassurent : les contrôles sont fluides et répondent tout aussi bien que dans les autres jeux de FromSoftware. Seul le contexte est différent. Ici, vous avez affaire à des robots géants lourdement équipés, capables de se déplacer à toute allure sur terre comme dans les airs. Leurs réflexes surnaturels leur permettent de réagir rapidement face aux attaques et aux menaces tout en essayant de surpasser de dangereux ennemis encore plus armés.

Rubicon, une planète anéantie

L’histoire d’Armored Core 6 se déroule sur la planète Rubicon, lieu de découverte d’une puissante source d’énergie appelée « Coral ». Cependant, rien à voir avec le corail que l’on trouve au fond des océans : le Coral est extrêmement explosif et a causé une catastrophe naturelle sans précédent, qui a réduit Rubicon en cendres il y a des années de cela. Mais les mégacorporations futuristes ne peuvent résister à l’appel du Coral et s’affrontent dans une guerre pour s’en emparer.

Les différentes zones de Rubicon sont pleines de contrastes, comme en témoignent les ruines industrielles annihilées par le désastre mentionné précédemment, qui se consument sous une enveloppe brillante de constructions minières dernier cri recouvrant la planète.

« Il s’agit d’un monde complexe et à plusieurs niveaux, regorgeant de gigantesques structures et installations souterraines construites par les anciens habitants. Ces structures recouvrent la surface de la planète, et le joueur pourra explorer tous ces environnements à mesure qu’il progresse dans le jeu », explique Masaru Yamamura, le réalisateur du jeu.

Les vastes environnements donneront au joueur un véritable sentiment d’espace avec la qualité attendue d’un titre de FromSoftware, maîtres dans l’art de la conception de mondes. Grâce aux compétences de déplacement avancées de votre Armored Core (ou AC), vous pourrez explorer ces grands espaces à votre guise. Vous admirerez de nombreux décors et ferez face à de multiples objectifs au fil de votre progression dans les missions du jeu, comme dans les opus précédents.

« Certaines missions sont orientées vers le combat ; vous devrez vous battre sur des champs de bataille ouverts », explique Yamamura. « Mais parfois, vous devrez récupérer des registres de données dans des décombres et accomplir des objectifs annexes. »

Fonctionnalités des combats

Boost d’assaut : l’une des grandes nouveautés d’Armored Core 6 est la possibilité de passer instantanément du combat à distance avec des armes à feu au combat rapproché en mêlée, grâce à une compétence de déplacement appelée Boost d’assaut, activable grâce à un bouton.

« Le Boost d’assaut est une action offensive permettant de réduire l’écart entre le joueur et les ennemis, et de passer rapidement du combat à distance au combat rapproché », explique Yamamura. Grâce à cela, le joueur pourra enchaîner les actions en combat, comme il le décrit de manière saisissante : « Imaginons que vous lanciez des missiles tout en activant le Boost d’assaut. Pendant que l’ennemi est étourdi par cette attaque, vous réduisez l’écart entre vous et lui grâce à votre lame à impulsion, puis vous attaquez en mêlée. »

Paralysie : un autre ajout aux combats de la série est la « paralysie » : si un AC subit trop de dégâts en peu de temps, il devient hors service et vulnérable pendant un instant. Des coups continus et brutaux infligent des dégâts de paralysie, ce qui vous encourage à maintenir la pression sur vos adversaires. Les dégâts infligés à la jauge de paralysie d’un ennemi varient selon l’arme. Ils dépendent également de facteurs comme la distance, ajoutant ainsi une dimension stratégique dans le choix et l’utilisation des armements en combat.

Nous avons demandé à Yamamura de comparer le rythme et les sensations de ce jeu aux précédents opus.

« La vitesse de déplacement moyenne du jeu se situe entre celle d’Armored Core 3 et Armored Core 5 », répond-il. « Mais Armored Core 6 a été développé dans le but de renforcer les changements de rythme et de combat. Avec des accélérations instantanées et des changements de rythme soudains, les combats peuvent atteindre la cadence effrénée d’Armored Core 4. »

Combattez des boss impitoyables

Les duels de boss des opus précédents font leur grand retour, avec des monstres de métal plus grands et plus intimidants que jamais.

« Vous ferez face à une grande diversité d’ennemis puissants, de toutes les formes et de toutes les tailles », dit Yamamura. « Voici quelques exemples : de gros hélicoptères de combat, des tourelles mobiles blindées, ou encore des engins de démolition sans pilote programmées pour écraser les intrus sans distinction. Armored Core 6 offre diverses expériences de combat explosives dans lesquelles le joueur devra lutter contre l’adversité et vaincre ces gigantesques et étranges mechas. »

En plus de ces boss, vous affronterez d’autres AC et mechas humanoïdes dans des duels frénétiques. Comme dans tout jeu dans la plus pure tradition de FromSoftware, vous aurez besoin de plusieurs tentatives (et de faire des expériences avec l’équipement de votre AC) pour connaître totalement les particularités d’un boss et vous y adapter. Soyez prêt pour les combats explosifs et libérateurs d’Armored Core 6, qui mettront vos compétences à rude épreuve.

Construisez l’AC parfait

La personnalisation est un élément essentiel de l’univers d’Armored Core. De nombreuses pièces vous permettent d’améliorer et d’ajuster avec précision la puissance de votre AC. Vous disposez de quatre emplacements pour les armes, un dans chaque main et deux dans le dos, afin de créer un arsenal unique.

Vous vous demandez certainement quelles sont les armes disponibles. En voici quelques-unes : bazooka, mitrailleuse Gatling, missiles divisibles, missiles plasma, et tous les classiques de la série. Il y également de toutes nouvelles armes pour le combat rapproché.

« Dans Armored Core 6, nous nous sommes focalisés sur les armes de mêlée, utilisables uniquement avec la main gauche », continue Yamamura. « Cela comprend les bombes à fragmentation, les tronçonneuses, les lames à impulsion, les lances et d’autres armes plus singulières. Puisque les armes principales sont des armes à feu, les armes de mêlée sont plus axées sur la force de l’individualité.

L’Arène est de retour

Bonne nouvelle pour les fans de la première heure : l’Arène, mode très apprécié dans lequel vous prenez part à une série de combats contre une grande variété de mechas personnalisés, fait son grand retour dans Armored Core 6 sous la forme d’un exercice d’entraînement simulé.

« Il existe beaucoup de structures d’AC et de personnages hauts en couleur à combattre dans l’Arène. Nous espérons que les joueurs les affronteront tous et viseront le sommet du classement. Vous pouvez même tomber sur les versions réelles de ces adversaires en cours de mission. »

Vous ne retournerez pas au front uniquement pour perfectionner vos compétences en combat : Armored Core 6 proposant plusieurs fins, chacune vous menant vers une nouvelle aventure, vous découvrirez en profondeur le monde et l’univers du jeu. À quel avenir Rubicon est-elle promise ? Cela ne dépend que de vous.