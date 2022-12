TGA 2022 : Armored Core VI: Fires of Rubicon annoncé avec un impressionnant trailer

Aujourd'hui, le nom de FromSoftware évoque les Dark Souls, Bloodborne ou plus récemment Elden Ring, mais le studio japonais a une autre franchise bien connue et très différente, Armored Core. Eh bien, le sixième volet majeur de la saga vient d'être dévoilé lors des Game Awards 2022.

10 ans après Armored Core V, voici donc Armored Core VI: Fires of Rubicon, officialisé au travers d'une impressionnante bande-annonce à découvrir ci-dessus. Les informations sont maigres, d'autant que la vidéo est uniquement en images de synthèse, mais nous retrouvons les énormes robots et ce monde dévasté propres à la franchise.

Armored Core VI: Fires of Rubicon est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.