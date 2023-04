RUMEUR sur Armored Core VI: Fires of Rubicon, une date de sortie en fuite pour le prochain FromSoftware

FromSoftware est attendu au tournant après le succès de Elden Ring. En attendant l'extension L'ombre de l'Arbre-monde ou un éventuel prochain Souls-like, c'est un projet différent qui doit voir le jour : Armored Core VI: Fires of Rubicon, suite de la célèbre saga de jeux d'action avec des mechas.

Le titre a été révélé aux Game Awards de décembre dernier et n'a pas eu droit à de nouveau trailer depuis. Il est pourtant prévu pour 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et à en croire Tom Henderson d'Insider Gaming, c'est toujours d'actualité, et plus que jamais. Ses sources lui ont en effet rapporté que la date de sortie de Armored Core VI: Fires of Rubicon aurait été fixée au 25 août 2023.

Le jour J serait donc dans 4 mois, alors nous pouvons imaginer que FromSoftware et Bandai Namco n'attendront pas les évènements de juin pour faire leurs annonces. Faut-il espérer un retour médiatique et l'officialisation de cette date dans les semaines voire jours à venir ? En attendant de le savoir, Elden Ring est disponible à partir de 52,51 € sur Amazon.fr.