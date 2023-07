Armored Core VI: Fires of Rubicon, une dizaine de minutes de gameplay avec des boss d'envergure dans une nouvelle présentation vidéo

Depuis les Game Awards 2022, les amateurs de jeux de mecha attendent avec impatience Armored Core VI: Fires of Rubicon, le prochain ouvrage vidéoludique de FromSoftware, qui délaisse donc un temps ses Souls et autre Elden Ring pour revenir à son amour pour les gros robots. Puisqu'il est attendu fin août, rien d'étonnant à ce que Bandai Namco s'active à sa promotion. L'éditeur a ainsi récemment diffusé une bande-annonce cinématique dédiée à son scénario et revient à présent avec une vidéo « Gameplay Preview », de quoi faire le plein de visuels inédits et d'en montrer un peu plus qu'avec les 4 minutes déjà très prometteuses que nous avions pu découvrir au début du mois.

Durant plus d'une dizaine de minutes, nous avons donc un aperçu de plusieurs missions auxquelles notre pilote C4-621 prendra part sous la tutelle de l'officier Walter. Fluidité des déplacements omnidirectionnels et attaques à distance ou au corps à corps ne seront pas de trop pour remplir nos objectifs sur Rubicon 3, comme détruire la base mobile STRIDER et son laser dans les Bona Dea Dunes, ou une usine enneigée en compagnie de nos alliés contrôlés par l'IA. Des affrontements de boss bien coriaces seront également au programme, avec par exemple l'hélicoptère lourd PCA, un autre Armored Core piloté par un certain Sulla ou encore l'appareil autonome BALTEUS, lourdement protégé. Un aperçu des phases de briefing et du Garage où nous pourrons personnaliser notre AC de l'équipement aux parties qui le composent nous est également donné.

La date de sortie d'Armored Core VI: Fires of Rubicon est pour rappel fixée au 25 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 59,99 €.