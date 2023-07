Armored Core VI: Fires of Rubicon s'enflamme avec une vidéo de 4 minutes de gameplay alléchante

FromSoftware fait une pause dans les Souls-like pour en revenir l'une de ses autres passions : les jeux de mechas. Il finalise actuellement Armored Core VI: Fires of Rubicon, un nouveau jeu d'action avec un robot géant à piloter et personnaliser au fil de notre exploration de la planète Rubicon.

Si les précédentes bandes-annonces ne vous ont pas suffi, Bandai Namco Games vient de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay, dans le plus simple appareil. Sans artifice ni commentaire, cette compilation de séquences de jeu nous montre des phases d'exploration à bord de notre vaisseau volant, de la bagarre nerveuse avec des dashs, des missiles et des coups de bras mécanique, et même un peu les menus où nous optimiserons notre mecha. La présentation se termine sur un combat de boss, qui fera appel à toute la maîtrise de notre arsenal et nos esquives.

La recette vous plaît ? Alors, foncez sur Armored Core VI: Fires of Rubicon, dont la date de sortie est fixée au 25 août sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Il peut être précommandé à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.