RUMEUR sur Armored Core 6 : de premiers détails et visuels en fuite pour le prochain jeu de mecha de FromSoftware et Hidetaka Miyazaki

Bien avant d'être principalement connu pour ses Souls, FromSoftware a donné vie à bien d'autres licences dont Armored Core. Alors qu'Elden Ring s'apprête à voir le jour le mois prochain (disponible en précommande dès 52,99 € sur Amazon), c'est justement cette série qui est l'objet de rumeurs. Et cette fois, pas question d'un changement de bannière Twitter d'un membre du studio, mais bien d'un possible sondage dont les éléments ont été rendus publics par un certain Red Liquorice sur ResetEra, dont de premiers visuels que voici :

Selon l'internaute, deux vidéos montrant un combat de boss inspiré de ceux des Souls en termes de vitesse et style, et du gameplay dans une zone enneigée auraient également été incluses avec ce sondage, ainsi qu'une description. Un watermark était appliqué sur les images, qu'il a au préalable obscurci. Ce nouvel Armored Core qui fait parler de lui depuis 2016 serait donc un TPS orienté action avec pour ne pas changer les mechas phares de la licence, s'affrontant à courte et longue distance à travers de gigantesques cartes dans un monde de science-fiction. Mieux encore, Hidetaka Miyazaki s'occuperait du projet ! Le synopsis a de quoi laisser perplexe

Le Mélange, une substance inconnue qui pourrait faire avancer considérablement la société humaine. Dans le passé, cette substance a provoqué une catastrophe cosmique sur la planète Bashtar, engloutissant les systèmes stellaires environnants, et finalement son existence même a été perdue. Des décennies plus tard, la réaction du Mélange a été confirmée à nouveau sur la planète Bashtar. À la recherche de la substance inconnue qui aurait dû être perdue, diverses spéculations commencent à naître et diverses parties s'impliquent ; le gouvernement, des entreprises, des sectaires et des mercenaires inconnus... Le protagoniste est l'un d'entre eux. Principales caractéristiques Le monde de la science-fiction créé par Hidetaka Miyazaki - La vision du monde de science-fiction unique et profonde de FromSoftware et son histoire à plusieurs niveaux. Situé sur la planète Bashtar, un monde de science-fiction dévasté par une catastrophe planétaire, avec un sens de l'échelle écrasant que seul le mecha peut fournir.

Un vaste terrain représentant un monde multicouche - Sur une carte massive et tridimensionnelle, vous pouvez sentir l'échelle de cet univers mecha. Une grande variété de cartes offre un éventail d'ennemis difficiles et de situations soigneusement conçues qui valent la peine d'être affrontés encore et encore.

Ressentez la tension, dans des batailles à longue et courte portée – Ce jeu propose non seulement des combats à longue portée avec des armes à feu, mais également des éléments de combat à courte portée tels avec une lame et un bouclier, qui ajoutent un sentiment d'urgence au gameplay. Décidez entre des tactiques défensives lors de batailles tendues et difficiles contre des ennemis puissants.

Action dynamique en trois dimensions - Le mouvement dynamique et tridimensionnel du jeu est quelque chose qu'aucun humain ne peut imiter. Vous pouvez vous déplacer librement sur la vaste carte avec la mobilité unique d'un mecha.

Haut degré de liberté de personnalisation - Reconfigurez les parties du corps et les armes afin d'améliorer votre mecha. Avec un haut niveau de personnalisation, vous pouvez créer un mecha adapté à votre style de jeu ; d'une build qui se concentre sur le combat rapproché et la mobilité, ou d'une build qui met l'accent sur la puissance de feu pour anéantir des nuées d'ennemis à la fois.

Enfin, ce mystérieux sondage listerait également plusieurs titres potentiels, dont Armored Core 6, Armored Core VI, juste Armored Core, d'autres avec des sous-titres que l'internaute n'a pas retenu, voire même des intitulés sans le nom de la licence...

Bref, il ne reste plus qu'à patienter et voir si FromSoftware dévoilera bien un nouvel épisode d'Armored Core dans les mois à venir.