BON PLAN Final Fantasy VII Rebirth à prix réduit

Square Enix a lancé en début d'année Final Fantasy VII Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake. Un jeu de rôle immanquable pour tous les fans de Cloud, mais le titre de Square Enix reste encore un peu cher. Heureusement, deux revendeurs ont décidé de lancer une offre très intéressante.

Final Fantasy VII Rebirth passe à 44,99 € à la Fnac ou à 45,28 € chez Leclerc, une belle réduction pour ce RPG japonais.

Le voyage vers l'inconnu continue... Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie ! Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques. Un monde gigantesque Alors que le groupe recherche Séphiroth, vous explorez les vastes régions de ce monde splendide et débloquez de nouvelles zones à découvrir. Plongez toujours plus profondément dans le monde de FINAL FANTASY VII avec du contenu annexe et des mini-jeux fantastiques, tout en utilisant différents moyens de transport uniques pour vous déplacer. Un système de combat évolué Combinez réflexion stratégique et action époustouflante en luttant aux côtés de vos compagnons, et notamment de nouveaux personnages. Forgez des liens plus puissants avec eux pour déchaîner de redoutables combos d'équipe.

