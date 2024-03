BON PLAN : déjà une promo pour Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix a lancé il y a quelques jours Final Fantasy VII Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake, une ambitieuse revisitation de son jeu de rôle culte. Un titre pour le moment exclusif aux PlayStation 5, mais qui est incontournable pour tous les amateurs de la franchise. Bonne nouvelle, il baisse déjà un peu de prix.

Final Fantasy VII Rebirth passe en effet à 57,99 € sur Amazon, dans son édition standard PS5. Le prix affiché sur la page du magasin est bien de 67,99 €, mais en allant au bout de la commande, le titre bénéficie d'une réduction de 10 €, une petite promotion très appréciable pour un jeu lancé il y a une semaine. Sur Cdiscount, un vendeur tiers s'est également aligné sur ce prix.

Le voyage vers l'inconnu continue... Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie ! Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques.