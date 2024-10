XDefiant : malgré les rumeurs, Ubisoft rassure les joueurs

Malgré un lancement réussi, XDefiant n'est toujours pas le jeu live service qui va faire exploser le compte en banque d'Ubisoft pendant les années à venir. Le titre a de gros soucis techniques depuis sa sortie, ce qui est plutôt embêtant pour un FPS en ligne, et les joueurs quitteraient petit à petit le navire. En août dernier, Insider Gaming affirmait que des discussions étaient en cours pour arrêter XDefiant après la Saison 3 si la tendance ne s'inversait pas. Ubisoft avait alors réagi indirectement peu après en publiant une roadmap claire pour l'Année 1, précisant que « le jeu n'est absolument pas en train de mourir ».

Mais, cette semaine, c'est un certain Shaun Weber, alias just4leaks2 sur X (ex-Twitter), qui déclare que « XDefiant est déjà mort », affirmant selon ses sources que le support du jeu pourrait prendre fin après la Saison 4, soit à la fin de l'Année 1, si Ubisoft n'arrive pas à « attirer suffisamment de joueurs ». L'insider explique que « l'équipe de recherche d'Ubisoft demande activement à ses testeurs d'organiser une autre session de test en interne et de donner/répéter leurs commentaires ». Shaun Weber se présente comme un « développeur de jeux qui connaît certaines personnes », difficile de juger l'exactitude de ses informations, mais sa déclaration est remontée jusqu'aux oreilles de Mark Rubin, producteur exécutif de XDefiant qui a vivement réagi :

Pour être tout à fait clair, il n'y a AUCUN plan de fermeture après la Saison 4. J'ai littéralement participé à des réunions la semaine dernière pour discuter de nos plans pour l'Année 2. Mais, pour l'instant, nous sommes très concentrés sur l'amélioration de l'expérience technique (qui comprend le netcode) et l'ajout de plus de contenu pour les Saisons 3 et 4. Nous avons fait très peu de marketing, donc oui, nos chiffres sont en baisse, mais c'est juste pour donner à l'équipe le temps d'améliorer le jeu avant de faire de plus grosses dépenses en marketing pour attirer de nouveaux joueurs et pour faire revenir les joueurs qui sont partis.

Depuis, c'est la guerre entre les fans de XDefiant et Shaun Weber, l'insider en rajoute une couche :

J'aimerais que le jeu réussisse. J'y ai personnellement joué plus d'un an avant sa sortie. Ils n'ont pas écouté les commentaires. Le netcode a été un gros problème depuis le tout premier test de jeu. Mark Rubin déforme le statut du jeu pour attirer les investisseurs. Il ment carrément. J'aimerais que CoD ait une concurrence sérieuse. Vous ne pouvez toujours pas monter les escaliers sans que la caméra ne tremble. Il y a un manque de rejouabilité car le grind n'en vaut pas la peine. Il y a tellement de choses... Et puis ils sont si arrogants...

Tom Henderson, insider bien plus réputé, est venu à la rescousse de Shaun Weber en rajoutant :

Planifier l'Année 2 à ce stade des réunions budgétaires est assez standard et ne garantit pas qu'elle sera approuvée, à moins que Rubin ne dise que c'est le cas ? Shaun a raison sur les tests de rétroaction et je pense que ce qui manque à tous les rapports, c'est que le jeu « POURRAIT » fermer. Malgré le succès initial de XDefiant, il n'a pas réussi à générer les revenus escomptés.

Difficile d'affirmer qui dit la vérité ici, mais Shaun Weber et Mark Rubin sont sans doute honnêtes, chacun à leur manière. Le FPS d'Ubisoft San Francisco va mal, mais le studio prépare le terrain pour l'avenir. En écoutant les deux hommes, nous devrions donc avoir encore une fin d'Année 1 dédiée à la correction de bugs et un début d'Année 2 qui mettra le paquet sur le contenu, avec une campagne marketing pour relancer la hype, si Ubisoft le veut. Un moment charnière pour XDefiant, qui a accueilli la Saison 2 le 25 septembre dernier.

Le jeu est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S.