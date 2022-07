Ubisoft : les services en ligne de 15 jeux sur consoles et PC bientôt fermés

Les jeux possédant une dimension multijoueur ou des fonctionnalités en ligne sont de plus en plus nombreux au fil des générations, mais là où le bât blesse, c'est lorsqu'un éditeur décide de couper les serveurs pour allouer les ressources à des projets plus récents, sans proposer derrière du peer-to-peer pour permettre d'héberger de notre côté une partie par exemple. C'est notamment le cas d'Ubisoft, qui avait déjà effectué un sacré ménage de printemps au mois d'avril sur consoles et PC en fermant les serveurs et services en ligne de plus de 90 jeux, et qui va en remettre un coup à la rentrée.

Ainsi, comme indiqué dans la rubrique d'aide de son site, ce sont encore 15 jeux qui vont en subir les frais au 1er septembre et qui verront la fermeture de leurs services en ligne afin de « concentrer [les] ressources sur la distribution d'expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires ». Et cette fois, cela va faire mal à la licence Assassin's Creed (pour les 15 ans, ça fait mal), puisque la plupart de ses multijoueurs vont alors disparaître (il ne restera que celui de Black Flag, le dernier à ce jour en excluant la coopération d'Unity), les versions remastérisées ne proposant que les campagnes en solo. D'ailleurs, cette nouvelle est directement en lien avec le retrait de la vente d'Assassin's Creed Liberation HD sur Steam.

Vous trouverez ci-dessous la liste des titres concernés.

Anno 2070 (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Assassin's Creed II (PC, PlayStation) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Assassin's Creed 3 (version 2012)* (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au contenu téléchargeable (DLC) ne seront pas disponibles. / (PlayStation, Wii U, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au contenu téléchargeable (DLC) ne seront pas disponibles. / - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Assassin's Creed Brotherhood (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / (PlayStation, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Assassin's Creed Liberation HD (PC) - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles.

- Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. Assassin's Creed Revelations (PlayStation, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur ni utiliser les fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur ni utiliser les fonctionnalités en ligne. Driver San Francisco (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / (PlayStation, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Far Cry 3 (version 2012)* (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / (PlayStation, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. / - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. Ghost Recon Futur Soldier (PlayStation, Xbox 360) - Le mode multijoueur du jeu ne sera pas disponible. Pour jouer à la campagne solo, vous devrez mettre votre console en mode hors ligne.

- Le mode multijoueur du jeu ne sera pas disponible. Pour jouer à la campagne solo, vous devrez mettre votre console en mode hors ligne. Prince of Persia, les sables oubliés (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. Rayman Legends (PlayStation, Wii U, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. Silent Hunter 5 (PC) - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles.

- Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. De plus, l'installation et l'accès au DLC ne seront pas disponibles. Space Junkies PC (HTC VIVE, Oculus) - En tant que titre multijoueur uniquement, vous ne pourrez plus jouer au jeu à l'avenir.

- En tant que titre multijoueur uniquement, vous ne pourrez plus jouer au jeu à l'avenir. Splinter Cell : Blacklist (PC) - Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. / (PlayStation, Xbox 360) - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne.

- Vous ne pourrez pas jouer en multijoueur, lier des comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser des fonctionnalités en ligne. / - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. Zombi U (Wii U) - Vous ne pourrez pas lier les comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser les fonctionnalités en ligne. * La version remastérisée du jeu n'est pas affectée.

Petit à petit, c'est donc une page de l'histoire de l'éditeur qui se tourne.