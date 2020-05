Little Nightmares annoncé et daté sur Stadia, bientôt des infos sur Little Nightmares II

L'univers singulier de Little Nightmares a convaincu bien des joueurs, qui attendent désormais fermement la suite, Little Nightmares II. L'aventure originale a tout de même un petit détour à faire avant de passer au prochain épisode.

Bandai Namco Games annonce, bande-annonce à l'appui, que Little Nightmares sera très bientôt disponible sur Google Stadia.

Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance ! Aidez Six à s'échapper de l'Antre, un vaste et mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues en quête de leur prochain repas... Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison dont l'on rêve de s'évader et vaste terrain de jeu que l'on prend plaisir à explorer. Il vous faudra retrouver l'enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir !

L'attente ne sera pas longue : la date de sortie de Little Nightmares est fixée au 1er juin 2020. La Complete Edition avec l'extension Secrets of The Maw fera partie des options d'achat, tout comme les DLC seuls, mais la version standard sera elle accessible gratuitement pour les abonnés Stadia Pro.

Mise à jour : Bandai Namco Games annonce au passage que Little Nightmares a dépassé les 2 millions de ventes, et promet de nouvelles informations sur Little Nightmares II pour cet été.

« Faire partie du voyage de Little Nightmares, depuis ses débuts jusqu'à cette grande étape, a été incroyable » a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du département numérique, marketing et contenu de Bandai Namco Entertainment. « C'est le témoignage de notre capacité à créer de grandes franchises qui réussissent à susciter le succès et l'intérêt, non seulement dans le secteur des jeux vidéo, mais aussi dans celui du divertissement dans son ensemble. Bien que cette étape soit importante, ce n'est que le début » « C'est incroyable de voir cette nouvelle franchise prendre vie grâce aux réactions et au soutien des fans » a déclaré Lucas Roussel, producteur de Little Nightmares. « Avec Google Stadia, encore plus de joueurs pourront jouer au jeu et cette communauté continuera à se développer. Nous nous concentrons entièrement sur Little Nightmares II et nous sommes impatients d'en dire plus aux fans sur le jeu cet été ».

Lire aussi : Tarsier Studios (Little Nightmares) racheté par la société mère de THQ Nordic