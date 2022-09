RUMEUR sur Stadia : Hideo Kojima aurait travaillé sur un jeu solo pour Google

Nous l'avons appris hier, Google va arrêter Stadia, son service de cloud gaming lancé en 2019 et dont les serveurs seront coupés en janvier prochain. Un aveu d'échec pour le géant américain, qui misait beaucoup sur ces nouvelles technologies de streaming et qui avait même fondé Stadia Games and Entertainment, avec Jade Raymond à sa tête, pour développer ses propres jeux.

Bien évidemment, Google comptait aussi sur des studios partenaires pour développer des jeux pour Stadia, et un concepteur de renom japonais a visiblement travaillé pendant un temps sur un projet. Comme le rapporte 9to5Google, Hideo Kojima aurait été en contact avec Google afin de développer un titre exclusif à Stadia. Le Japonais venait de terminer Death Stranding, un titre atypique avec une forte dimension multijoueur, les livreurs virtuels laissant des indices et objets pour aider les autres. Mais Hideo Kojima voulait ici faire un jeu solo, ce qui ne plaisait pas à Google. Bien que le développement aurait débuté suite à un premier accord, la firme n'aurait pas été séduite par les premières maquettes et aurait annulé le projet vers la mi-2020.

Difficile de comprendre la stratégie de Google ici, les titres solos cartonnent encore de nos jours, qu'importe la plateforme. Toujours d'après 9to5Google, Kojima Productions imaginait un jeu d'horreur épisodique, le concepteur japonais était apparemment très excité à l'idée d'exploiter les technologies du cloud gaming et veut faire un titre horrifique depuis longtemps. Mais Phil Harrison, vice-président et manager général de Stadia, aurait lui-même arrêté le développement.

Ce n'est évidemment pas la première fois que Kojima Productions voit l'un de ses projets annulé. Tout le monde se souvient de P.T., le teaser du Silent Hills abandonné alors que le studio appartenait encore à Konami. Et plus récemment, Hideo Kojima a avoué qu'il avait annulé un projet, car il était trop similaire au comics The Boys. Aux dernières nouvelles, il travaillerait sur Overdose, un titre mettant en scène Margaret Qualley qui serait exclusif aux plateformes de Microsoft. Vous pouvez retrouver Death Stranding: Director's Cut à 35,99 € sur Gamesplanet.