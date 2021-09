Stadia Pro : 3 nouveautés et autant de départs pour septembre 2021, dont une nouveauté de la plateforme

Google a prévu un bel échange équivalent pour le mois de septembre 2021 des abonnés Stadia Pro. Ce sont en effet trois jeux qui débarquent ce mercredi pour remplacer trois autres qui viennent de quitter le service à la fin du mois d'août : Gunsport, Blue Fire et Chronos.

Les heureux élus sont Little Big Workshop, le jeu de gestion où vous construisez l'usine de vos rêves, Wave Break, « le tout premier jeu de skateBOATING, inspiré des classiques arcade de skate » et Darksiders II Deathinitive Edition. Si vous suivez de près le catalogue Stadia, vous savez peut-être que ce dernier n'était pas encore disponible sur la plateforme : il la rejoint en effet ce 1er septembre et est directement offert aux abonnés Stadia Pro, dont la souscription mensuelle coûte toujours 9,99 € par mois.



Si Darksiders II Deathinitive Edition vous fait de l'œil sur d'autres plateformes, il est notamment disponible sur Switch à partir de 25,05 € sur Amazon.fr.