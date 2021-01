Stadia Pro : 3 nouveautés et 6 départs au programme de février 2021

Pour le deuxième mois consécutif, le catalogue Stadia Pro s'amenuise avec plus de départs que d'arrivées. Le 31 janvier, il va falloir dire au revoir à The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, HITMAN 2, Sniper Elite 4, Into the Breach et Panzer Dragoon Remake, alors pensez bien à les déverrouiller pour continuer à les utiliser tant que votre souscription est active.

Le service à 9,99 € va néanmoins accueillir 3 titres le 1er février, en la personne de Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, l'édition spéciale avec du contenu exclusif, et les classiques Lara Croft and the Guardian of Light et Enter the Gungeon. À part ça, Madden NFL 21 rejoint la boutique le 28 janvier et sera jouable gratuitement jusqu'au 2 février pour les abonnés Stadia Pro, Phoenix Point débarque dès aujourd'hui, TOHU le 28 également et Gods Will Fall le 29. Et comme toujours, des offres spéciales sont proposées sur le service en cloud gaming durant 7 jours.



Si vous préférez le jeu sur consoles, Journey to the Savage Planet est disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : Stadia : Ubisoft+ intègre la plateforme de cloud gaming (mais pas partout), 3 Assassin's Creed aussi