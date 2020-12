Stadia : Valkyria Chronicles 4 et Journey to the Savage Planet débarquent, 2 exclusivités ajoutées à Stadia Pro dès aujourd'hui

Après trois vidéos consécutives pour faire des annonces en octobre, Stadia propose encore une nouvelle formule avec un Holiday Live Hangout nous permettant de retrouver plusieurs choses. En compagnie d'Austin Creed et Katie Wilson, nous pouvons apprécier du gameplay des jeux du moment avec une démonstration des fonctions Crow Play et Crowd Choice encore en bêta, et une séance de questions-réponses avec Scott Phillips, directeur d'Immortals Fenyx Rising.

Mais quatre nouveaux jeux ont surtout été annoncés pour la plateforme ! Déjà, Outcasters et Submerged: Hidden Depths sont disponibles dès maintenant, et intègrent même le catalogue Stadia Pro. Ensuite, Journey to the Savage Planet va avoir droit à une Employee of the Month Edition avec des améliorations exclusives pour Stadia, et enfin, Valkyria Chronicles 4: Complete Edition va aussi devenir jouable en cloud gaming le 8 décembre !

Outcasters

Préparez vos meilleurs tirs incurvés et éliminez vos adversaires pour être le dernier en vie dans Outcasters, un adorable jeu de combat à huit joueurs à l'action frénétique qui mettra votre vitesse et votre créativité à rude épreuve. Combattez dans des arènes vibrantes de couleurs et courbez vos tirs pour vaincre vos adversaires de la manière la plus créative possible. Avec de nombreuses possibilités de personnalisation des personnages et toutes sortes de power-ups, Outcasters est un jeu de combat multijoueur mêlant chaos et fun et donnant un tout nouveau sens à la technique du bras roulé !

Submerged: Hidden Depths

Dans Submerged: Hidden Depths, un jeu d'exploration et d'aventure à la troisième personne, vous suivrez Miku et Taku, un frère et sa sœur, dans leur quête pour tenter de percer les mystères d'une étrange cité engloutie. Naviguez à travers les rues inondées, escaladez les bâtiments menaçant de s'écrouler et résolvez puzzles et énigmes. Dans ce jeu où vous n'aurez pas à combattre et évoluerez à votre rythme, vous ferez la rencontre de créatures irréelles, découvrirez des objets cachés et tenterez de reconstituer l'histoire de ce monde brisé.

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

Journey to the Savage Planet est un jeu d'aventure à la première personne offrant des possibilités infinies d'exploration. Découvrez d'absurdes créatures extraterrestres tout en tentant de survivre sur une planète inhospitalière. Avec cette édition "Employee of the Month" exclusive à Stadia, les joueurs peuvent découvrir le jeu de base, le contenu de l'extension "Hot Garbage" et des bonus supplémentaires (encore plus de Martin Tweed, encore plus de publicités humoristiques et encore plus de plaisir extraterrestre !)

Cette version Stadia exclusive inclut :

Tout le contenu supplémentaire disponible, gratuit et payant, avec un mode photo amélioré ;

60 FPS ! ;

Des améliorations et mises à jour graphiques ;

De nouveaux messages de Martin Tweed axés sur l'importance de la science­­ ! ;

De toutes nouvelles publicités pour de tout nouveaux produits dans notre futur fictif.

Valkyrie Chronicles 4

Combinant stratégie au tour par tour, jeu de rôle et jeu d'action en temps réel à la troisième personne, la nouvelle génération du système de combat BLiTZ part à l'assaut du champ de bataille. Combattez la menace impériale avec plus d'unités sur des cartes plus grandes. Une nouvelle unité explosive, les grenadiers, fait son apparition dans Valkyria Chronicles 4, ainsi qu'un large éventail d'options de soutien offensif ou défensif.

Avec un monde sublime aux couleurs vibrantes, le style visuel à main levée si typique de la série revient ! S'inspirant d'aquarelles, le moteur graphique CANVAS mêle des éléments réalistes à des graphismes imaginaires pour façonner un univers riche en sensations. Le périple de l'Escadron E déroule sous vos yeux une fresque interactive.