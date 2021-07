Stadia Pro : voici les 5 nouveautés d'août 2021

Vous avez l'habitude maintenant : à chaque début de mois, Stadia Pro renouvelle son catalogue avec plusieurs entrées et sorties. Faute d'article dédié sur le blog officiel, nous ne savons pas exactement quels titres quitteront le service le 31 juillet, mais nous avons été informés de ceux qui seront ajoutés le 1er août via les réseaux sociaux.

Les heureux élus sont Killer Queen Black, le jeu de plateforme arcade jouable seul ou en coopération, l'aventure tactique culte Valkyria Chronicles 4, le RPG avec des armes vivantes GRIME, le top-down shooter It Came From Space & Ate Our Brains et l'aventure épique où il faut taper les bonnes lettres Epistory - Typing Chronicles. Satisfaits ?

Sinon, les abonnés Stadia Pro ont droit à des offres spéciales ce week-end : ils peuvent essayer gratuitement et sans limite Marvel's Avengers et Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Le jeu vidéo officiel dès maintenant et jusqu'au lundi 2 août à 19h00.