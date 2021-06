Stadia Pro : 4 nouveautés annoncées pour juillet 2021, mais 5 départs avant cela

Stadia nous donne encore rendez-vous le 1er du mois prochain pour la rotation de ses offres Stadia Pro. Les abonnés fidèles auront encore une fois de quoi se faire plaisir, avec 4 nouveautés à venir dans le catalogue au tarif mensuel de 9,99 € par mois. Moonlighter, qui rejoint la plateforme ce jeudi, sera ainsi proposé aux abonnés dès son lancement.

Sinon, Stadia Pro donnera accès à Street Power Football, le jeu de football freestyle, Terraria, qui a failli ne pas sortir sur le service de cloud gaming, et The Darkside Detective, le jeu d'enquête en pixel art. Malheureusement, dès le 30 juin, il faudra dire adieu à Steamworld, Ary & Secret of Seasons, Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, Pikuniku et Resident Evil 7: Biohazard, pour une balance encore négative. Tâche à vous de les déverrouiller dans votre ludothèque avant cette date pour qu'ils restent accessibles tant que votre abonnement est actif.

Google en profite pour souligner que Rainbow Six Siege arrivera lui sur la plateforme ce 30 juin et qu'une extension Fully Loaded avec deux niveaux, des défis et des éléments de personnalisation débarque gratuitement dans Get Packed dès aujourd'hui.