Stadia Pro : 4 nouveautés annoncées pour juin 2021 et un seul départ en ligne de mire

Nous approchons de la fin mai et il est temps pour les différentes plateformes de jeu de présenter les titres qui intégreront leur service phare le mois suivant. Nous savons ainsi désormais à quoi nous en tenir avec Stadia Pro le 1er juin prochain, qui va accueillir 4 nouveautés bien différentes.

Les clients du service à 9,99 € par mois vont pouvoir ajouter à leur ludothèque le JRPG The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, le jeu de course MotoGP 20, le jeu de plateformes Blue Fire et l'aventure où votre personnage vieillit à chaque défaite Chronos: Before the Ashes. Et pour une fois, ce ne sera pas la fuite totale dans le reste du catalogue, car seul Reigns a prévu de le quitter ce 31 mai.

Les titres que vous avez déverrouillés restent comme toujours accessibles tant que votre souscription est active. Si vous êtes intéressées par la version PS4 de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, elle est disponible à partir de 18,00 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Stadia est « vivant et en bonne santé » selon Google, plus de 100 nouveaux jeux prévus pour 2021