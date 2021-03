Stadia : Google aurait payé 20 millions de dollars pour avoir les jeux d'Ubisoft dans son catalogue

Pour faire une bonne plateforme de jeux vidéo attrayante, il faut évidemment des exclusivités, mais également des jeux de développeurs et éditeurs tiers, histoire que le catalogue ne soit pas trop vide (regardez la Wii U...). Google l'avait bien compris aux débuts de Stadia, et Jason Schreier, de Bloomberg, dévoile quelques informations intéressantes à ce sujet.

Le journaliste a publié un long papier dans lequel il revient sur les débuts et la « fin » de Google Stadia, qui a annoncé le mois dernier la fermeture de ses studios de développement. La firme va désormais se contenter de jeux tiers, il en a déjà, notamment des Assassin's Creed et The Division 2. Eh bien, comme le rapporte Jason Schreier, Google aurait payé 20 millions de dollars pour avoir ces jeux d'Ubisoft dans son catalogue. Une somme énorme, mais il s'agit de AAA avec un énorme potentiel et qui étaient là pour attirer les nouveaux joueurs. Sans donner de chiffre, il affirme également que Take-Two Interactive aurait reçu un joli gros chèque pour porter et proposer Red Dead Redemption II et NBA 2K21 sur Stadia.

Il est clair que la stratégie marketing de Google n'a pas fonctionné, et aujourd'hui, Stadia semble déjà de l'histoire ancienne, même si les joueurs peuvent profiter d'un catalogue de jeux tiers grâce à ces énormes sommes investis dans ces partenariats.

