Ce week-end sur GAMERGEN.COM : le pitch de la série Resident Evil, la Switch en milieu de vie, et des rumeurs concernant Resident Evil 8

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 8 et dimanche 9 février 2020 ?

Oui, Netflix est en train de préparer une série se basant sur la licence Resident Evil, le pitch a été dévoilé par mégarde. À côté de cela, Nintendo a fait le point sur la Switch et a livré quelques informations intéressantes, et selon certaines rumeurs, Resident Evil 8 pourrait inclure des sorcières, des épées et des armures.

Dans le reste de l'actualité, Ubisoft a lancé sa web TV, The Suicide of Rachel Foster a été daté sur Steam, la date de sortie de l’édition Xbox de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a fuité, une version physique de Doctor Who: The Edge of Time a été annoncée, selon quelques bruits de couloirs, Sora aurait pu être rejoindre le roster de Super Smash Bros. Ultimate, mais Disney aurait dit non, Prime 1 Studio a dévoilé une superbe statuette de Horizon: Zero Dawn, et le FighterZ Pass 3 de Dragon Ball FighterZ a été annoncé officiellement.

Pour finir, ne loupez pas notre INTOX ou INTOX du moment : interview de Dr. Mario à propos du coronavirus