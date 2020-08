Rock of Ages 3: Make & Break, la version Stadia lancée en vidéo, avec les bons mots de la presse

Rock of Ages 3: Make & Break a été lancé le 21 juillet dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (à partir de 24,99 € sur Amazon.fr), mais les développeurs ACE Team et Giant Robot Monkey et l'éditeur Modus Games comptaient également proposer une version pour Google Stadia. Après quelques jours d'attente supplémentaires, le titre est enfin disponible sur cette dernière plateforme.

Les studios rappellent que Rock of Ages 3: Make & Break bénéficie de la 4K, du HDR et des 60 fps sur Google Stadia, et il est jouable gratuitement pour les abonnés à Stadia Pro. Sinon, il faudra débourser 29,99 €, mais vous retrouverez dans tous les cas un jeu décalé qui mélange tower defense et démolition avec des rochers, le tout teinté d'humour dans une campagne inédite et divers modes de jeu, sans oublier le créateur de niveau propre à ce troisième épisode.

Rock of Ages 3: Make & Break est donc disponible dès maintenant sur Stadia, une nouvelle bande-annonce est à découvrir ci-dessus, permettant de découvrir du gameplay, mais surtout quelques avis et notes de la presse spécialisée, qui a été séduite par le jeu.

Lire aussi : PREVIEW de Rock of Ages III: Make & Break, un gameplay gravé dans la roche