Rock of Ages 3: Make & Break, la date de sortie dévoilée en vidéo

Rock of Ages 3: Make & Break avait eu droit à une longue vidéo de gameplay lors de la PAX East 2020 il y a quelques jours seulement, mais Modus Games, ACE Team et Giant Monkey Robot sont déjà de retour aujourd'hui avec une date de sortie, mais également une nouvelle vidéo :

Ici, les séquences de jeu ne sont pas au centre des attentions, ce sont plutôt les développeurs de chez ACE Team et Giant Monkey Robot qui nous expliquent les nouveautés de Rock of Ages 3: Make & Break tout en revenant sur sa conception. Et visiblement, la collaboration entre les deux studios s'est bien passée.

Pour découvrir Rock of Ages 3: Make & Break, il faudra encore patienter un peu, la date de sortie du jeu est fixée au 2 juin 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.