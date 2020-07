Rock of Ages 3: Make & Break déboule en vidéo

Modus Games, ACE Team et Giant Monkey Robot viennent de lancer aujourd'hui Rock of Ages 3: Make & Break, nouvel opus de la franchise loufoque permettant de contrôler de grosses boules ou d'imposants rochers pour les faire dévaler le long de pistes et tout détruire sur leur passage.

Mélange d'arcade et de stratégie, Rock of Ages 3: Make & Break rajoute notamment un créateur de niveaux, pour que les joueurs puissent concevoir leurs propres pentes et les partager avec la communauté. Le titre inclut également le mode Humpty Dumpty demandant de livrer un œuf sans le casser, le mode Avalanche qui inverse la donne en invitant les joueurs à construire des tours et défenses pour contrer les rochers, et une Campagne qui revisite l'Histoire avec beaucoup d'humour, façon Monty Python avec des boules.

Rock of Ages 3: Make & Break est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 24,99 € sur Amazon. Une version Stadia arrivera également le 14 août prochain, et elle sera jouable gratuitement pour les abonnés Pro.