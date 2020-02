Rock of Ages 3: Make & Break, 13 minutes de gameplay dévoilées

Il y a quelques heures, Modus Games annonçait que Lost Words: Beyond the Page allait sortir avec un an d'exclusivité sur Stadia, et le studio proposera également un autre titre sur la plateforme de Google, attendu sur ordinateurs et consoles également, Rock of Ages 3: Make & Break.

Le titre avait été dévoilé l'été dernier, mais Modus Games est de retour aujourd'hui avec une longue vidéo de gameplay partagée à l'occasion de la PAX East 2020. L'occasion de découvrir les nouveautés de ce troisième opus, qui proposera un paquet de niveaux, des rochers inédits, du multijoueur, beaucoup d'humour et surtout un éditeur de niveaux avec la possibilité de partager ses créations avec la communauté.

Rock of Ages 3: Make & Break n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.