Stadia : un an d'exclusivité pour Lost Words, deux autres jeux Modus annoncés sur la plateforme

Modus Games ne fait pas encore partie des grands éditeurs, mais il se construit un joli catalogue au fil des années. Il veut d'ailleurs compter sur Stadia pour toucher un encore plus large public à l'avenir.

Lost Words: Beyond the Page avait été confirmé en exclusivité temporaire sur la plateforme de Google, et le contrat qui lie le constructeur et l'éditeur vient d'être détaillé. L'avant-première ne sera pas de courte durée, car c'est carrément un an d'avance qu'aura Lost Words sur Stadia avant son arrivée sur PS4, Switch, Xbox One et PC. La date de sortie du jeu est d'ailleurs à présent fixée au 27 mars 2020 sur Stadia. Après Gylt, il s'agira de la deuxième exclusivité temporaire de l'histoire de la jeune plateforme.

Sinon, sans avant-première cette fois, deux autres titres ont été confirmés sur Stadia pour une sortie en simultané avec les autres plateformes. Le premier élu est le tower defense tactique avec des boulets Rock of Ages 3: Make & Break, et le second le très alléchant Cris Tales, un hommage aux JRPG avec une esthétique d'anime marquée.