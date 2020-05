Stadia : les deux premiers Metro bientôt disponibles en mode Redux

Le catalogue Stadia ne peut que grossir, et il a encore de la marge. Il va prochainement s'enrichir de deux expériences qui ont marqué la décennie passée, alors que le premier épisode a fêté ses dix ans cette année.

Il s'agit des deux jeux fondateurs de la série Metro de 4A Games, les FPS dans un monde post-apocalyptique tirés des romans deDmitri Gloukhovski. Deep Silver fera les choses bien, et amènera les meilleures versions des titres sur Stadia : ce sont donc Metro 2033 Redux et Metro: Last Light Redux qui seront disponibles à une date encore inconnue. Metro Exodus ne manque pas à l'appel, il était lui déjà jouable en cloud gaming depuis des mois, et la trilogie sera donc complète une fois ses deux prédécesseurs arrivés.

L'offre Stadia deviendra ainsi encore plus intéressante, elle qui s'apprête d'ailleurs à recevoir quelques nouveautés pour fêter le début du mois de juin.

