Stadia : un nouveau studio de renom annonce travailler sur un jeu exclusif

Entre le développement de Stadia Games and Entertainment, le rachat de Typhoon Studios et des collaborations comme celle avec Splash Damage, Google met toutes les chances de son côté pour proposer des exclusivités de qualité sur Stadia. Seul le temps nous dira s'il œuvre dans la bonne direction, mais pour le moment, il s'engouffre dans cette voie avec d'autres initiatives du genre.

⚡️We are super happy to announce that we (Thunderful) have partnered up with @GoogleStadia for a new exciting project!⚡️



We hope we can reveal more early next year. We are working really hard and can’t wait to show everyone what we are up to! pic.twitter.com/RgiMPy7JMh — Zoink (@ZoinkGames) December 4, 2020

Un partenariat avec Thunderful Group a été annoncé cette semaine, pour le développement d'un jeu qui devrait être dévoilé début 2021. Si vous ne connaissez peut-être pas la société en elle-même, vous n'ignorez sans doute pas les noms des deux studios qu'elle chapeaute : Zoink, les créateurs de Stick it to the Man, Fe et bientôt Lost in Random, et Image & Form, l'équipe derrière les SteamWorld. Une partie des effectifs des deux entités va donc travailler sur ce mystérieux projet, qui devrait à coup sûr profiter de la créativité des développeurs suédois.

