Stadia : un nouveau jeu exclusif en développement chez Splash Damage (Brink, Gears)

Au-delà de toute considération technique, Stadia possède un problème majeur : un catalogue qui manque cruellement d'attrait pour le moment. Les jeux multiplateformes sont de plus en plus nombreux à arriver sur la plateforme en cloud, mais elle n'a pas encore assez d'exclusivité qui justifierait son achat.

Une dizaine d'exclusivités temporaires devraient arriver dans les mois qui viennent, tandis que Stadia Games & Entertainment planche sur des projets qui tireront pleinement parti des capacités de la console. Aujourd'hui, c'est un studio externe qui vient d'annoncer qu'il allait collaborer avec Google pour un titre spécialement conçu pour lui : Splash Damage.

L'équipe britannique est derrière des titres comme Brink, Wolfenstein: Enemy Territory ou Dirty Bomb, et aussi les modes multijoueurs de Gears of War 4 et Gears 5. Il collabore d'ailleurs en ce moment avec The Coalition sur Gears: Tactics. Bref, en termes de FPS et TPS, Splash Damage s'y connaît, et il va désormais apporter son expertise à une exclusivité Stadia.

Nous sommes ravis d'annoncer enfin que nous travaillons sur un titre exclusif en partenariat avec Google Stadia. Chez Splash Damage, nous cherchons toujours à innover et sommes toujours à la recherche de partenaires et de plateformes qui nous permettent de faire cela. Nous avons été d'énormes fans de Stadia depuis son annonce et nous avons été surpris par la technologie et la passion pour le jeu vidéo qui émane de l'équipe Stadia.

C'est tout pour le moment, mais nous avons rendez-vous dans les « prochains mois » pour en apprendre plus sur ce jeu mystère.

