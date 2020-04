Bravely Second: End Layer, un joli dessin pour les 5 ans du RPG

Bravely Default II est désormais dans le collimateur des amateurs de RPG rétro made in Square Enix. La saga est née sur 3DS en 2012 avec Bravely Default, et a connu une suite sur la même plateforme avec Bravely Second: End Layer, paru le 23 avril 2015 au Japon.

Vous l'aurez noté, nous fêtions cette semaine les cinq ans de l'aventure, et les développeurs de Silicon Studio ont tenu à les célébrer à leur manière. Ils ont diffusé sur les réseaux sociaux un dessin original d'ikusy, artiste emblématique de la franchise, qui s'est ici laissé aller à une ébauche aussi sommaire que mignonne. Elle représente Magnolia Arch, l'un des personnages clés de cet épisode.

De quoi raviver votre amour pour la série ? Rappelons qu'une démo de Bravely Default II est déjà disponible sur l'eShop de la Switch, mais qu'il n'a pas encore de date de sortie sur cette plateforme.