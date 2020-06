Cyberpunk 2077 sera en retard sur Google Stadia

Cyberpunk 2077 est sans doute le jeu le plus attendu de l'année 2020, il devait d'ailleurs débarquer le 16 avril dernier, mais CD Projekt a repoussé le lancement de son jeu de rôle à la première personne au 17 septembre prochain, du moins sur PC, PS4 et Xbox One. Car le titre est également attendu sur Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google, mais il ne sera pas disponible à la rentrée.

C'est CD Projekt lui-même qui annonce la mauvaise nouvelle via un communiqué marquant le début d'une campagne marketing. Le studio polonais rappelle ainsi la date de sortie de Cyberpunk 2077 sur « PC, Xbox One et PlayStation 4 », mais précise que le jeu sera lancé sur Google Stadia « d'ici la fin de l'année ». Dommage pour les joueurs qui comptaient passer par cette plateforme pour découvrir le FPS/RPG.

Les plus impatients devront donc opter pour une version PC, PS4 ou Xbox One de Cyberpunk 2077, attendu le 17 septembre 2020 sur ces trois plateformes. Des versions PlayStation 5 et Xbox Series X sont également attendues, à des dates encore inconnues, mais il faudra attendre au moins le début d'année 2021.

