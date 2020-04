La FDJ en déclin : les jeux en ligne sont-ils les grands gagnants du confinement ?

La FDJ mise en difficulté pendant le confinement





En France, bien que 80 % des points de vente des billets à gratter et de tickets de loto restent ouverts grâce aux autorisations du gouvernement, les achats diminuent. Il est possible d'expliquer cela par la baisse de fréquentation chez les buralistes et les marchands de presse, mais aussi par les finances des foyers en berne à cause du chômage partiel. Les priorités passent avant les jeux pour certains consommateurs, et avec raison. Selon la Française des jeux, l'entreprise perdrait près de 55 millions d'euros chaque mois tant que dure le confinement, soit 50 % de son chiffre d'affaires.

L'un des jeux phares de la FDJ, l'Amigo, a d'ailleurs été suspendu, afin d'éviter le stationnement d'individus dans les points de jeu, avec une perte estimée de 17 millions d'euros pour ce seul jeu. En revanche, les jeux en ligne continuent d'être performants.

Les jeux en ligne en première ligne





Pour la majorité des Français, le temps est long. Les joueurs invétérés continuent leur bout de chemin et augmentent leur temps de jeu quotidien. D'autres s'essaient pour la première fois aux jeux de casino en ligne, puisque les casinos terrestres sont clos pour le moment. Le nombre de parties de poker privées a ainsi fait un bond fulgurant ces dernières semaines.

Certaines plateformes de jeux en ligne enregistrent des centaines voire des milliers de nouveaux comptes : poker, blackjack et machines à sous au programme. Bien évidemment, les paris sportifs sont suspendus. Cet engouement soudain provoque même des bugs informatiques et un opérateur d'une plateforme célèbre a affirmé avoir fait intervenir l'équipe technique pendant plusieurs heures dans le but de rétablir l'accès au site submergé par les connexions.

La FDJ reprendra-t-elle son activité ?





Certains s'inquiètent de l'avenir de la FDJ, désormais régie par l'ANJ. L'entreprise rassure toutefois quant à sa reprise et assure qu'elle va pouvoir faire face en mettant en place des diminutions de coûts : publicité, déplacement des collaborateurs, etc.

Son activité reprendra donc bel et bien dès que la situation sanitaire le permettra, peut-être le 11 mai prochain pour le début du déconfinement. La FDJ se repose essentiellement sur sa trésorerie ainsi que sur les économies réalisées grâce aux restrictions budgétaires en attendant de pouvoir relancer la machine à plein régime.