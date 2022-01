Stadia Pro : les nouveautés de février 2022 confirmées

Même si Google ne met plus le paquet sur les exclusivités temporaires en ce moment, il continue à soutenir Stadia. L'abonnement Stadia Pro à 9,99 € permet ainsi toujours d'accéder à plusieurs dizaines de titres en cloud gaming, et une nouvelle vague va rejoindre le service ce 1er février.

Il y aura en tout 7 jeux intégrant le catalogue le mois prochain. Nous retrouverons le RPG rétro Cosmic Star Heroine, le jeu d'aventure nous demandant de taper des mots Nanotale - Typing Chronicles, le simulateur de forge Merek's Market, le jeu d'énigmes coloré Phogs, le relaxant One Hand Clapping et surtout Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before The Storm Remastered, dès leur sortie officielle.

Sinon, pas de départs de titres anciens en vue pour la ludothèque, à moins que Google ne prenne plus le temps de communiquer à ce sujet. La boutique Stadia accueille à part ça cette semaine Rainbow Six Extraction, Trollhunters: Defenders of Arcadia, MotoGP 21 et Fast & Furious: Spy Racers - L'Ascension de SH1FT3R.